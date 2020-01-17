РИАМО - 17 янв. Эксперты Роскачества посоветовали россиянам не пользоваться банкоматами на улицах, так как это убережет клиентов от действий мошенников, сообщает Nation News.

Прежде всего, пользователям нужно внимательно следить, не установлены ли на банкомат посторонние устройства.

«Основную опасность представляют скиммеры. Они считывают данные накладки на картоприемнике и запоминают пин-коды на накладной клавиатуре, также опасны и скрытые камеры», – говорится в сообщении.

Некоторые мошенники специально «забывают» карту в картоприемнике банкомата и обвиняют тех, кто ее вытаскивает, в воровстве денег. Если человек утверждает, что оставил карту перед вами, необходимо отпугнуть его полицией – как правило, такой способ весьма действенный.

Кроме того, важно подключить СМС-оповещения о транзакциях и установить ограничение по сумме снятия. Это поможет избежать потери крупных денег в случае удачной мошеннической операции.

Лучше всего пользоваться банкоматами в отделениях кредитных организаций, там шанс попасться на удочку мошенников минимальный.