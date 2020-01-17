РИАМО - 17 янв. За два месяца работы Московских центральных диаметров (МЦД) перевезено более 23,8 миллиона пассажиров, сообщил в пятницу журналистам начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье.

«За первые два месяца мы перевезли более 23,8 миллиона пассажиров, что на 11% больше за аналогичный период до запуска МЦД прошлого года по данным железнодорожным направлениям. Из этой цифры на МЦД-1 было сделано более 11,2 миллиона поездок, по МЦД-2 – более 12,6 миллиона поездок», - сказал Акимов.

Он отметил, что пиковый день был предновогодний и 27 декабря, тогда МЦД воспользовались более 554 тысяч пассажиров.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Уже за первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить порядка 20 станций Московского метрополитена.

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