РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Московская областная детская больница в Подольске начала принимать в педиатрическое отделение детей от одного месяца до 17 лет из Московской области за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), основным направлением являются простудные заболевания и психо-речевое развитие, сообщается в группе «ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в соцсети «ВКонтакте».

«На базе ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» открыли педиатрическое отделение дневного пребывания, которое осуществляет госпитализацию детей Московской области за счет средств ОМС. Дневной стационар организован для детей от одного месяца до 17 лет», – говорится в сообщении.

В отличие от обычного стационара, дети не находятся в больнице круглосуточно, а приезжают для получения необходимых процедур на несколько часов ежедневно в течение рабочей недели. Продолжительность курса лечения составляет 7-14 дней.

Основное направление деятельности: часто и длительно болеющие дети из группы риска; реконвалесценты пневмонии, бронхита, ларингита, отита, аденоидита и другой патологии ЛОР-органов; бронхиальная астма вне обострения; вегетативная дистония, головные боли, астенический синдром; дети первого года жизни с задержкой моторного и психо-речевого развития.

Проводятся следующие виды лечения: различные методики массажа, кинезиотерапия, лечебная физкультура, физиолечение (магнитотерапия, лазеротерапия, спелеотерапия), консультации невролога, педиатра.

Госпитализация проводится по предварительной записи. Для решения вопроса о госпитализации позвонить по телефону: 8(496)763-04-75 либо переслать копии документов (направление, выписка из истории развития ребенка с указанием диагноза) по электронному адресу: modb-podolsk@mail.ru

Необходимые документы для госпитализации: направление от педиатра (Ф057У), выписка из истории развития ребенка; общий анализ крови, общий анализ мочи, энтеробиоз – действительны 10 дней; данные о прививках (можно копии); справка об отсутствии контактов с инфекцией – срок годности до 3 дня; полис ОМС, СНИЛС – копии; для не достигших 14-летнего возраста – копия свидетельства о рождении, для достигших – копия паспорта.