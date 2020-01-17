РИАМО - 17 янв. В подмосковном Серпухове задержаны участники преступной группы, которые производили синтетические наркотики и сбывали их на интернет-площадке Hydra, изъято около 66 килограммов мефедрона, сообщается на сайте ФСБ России.

В результате спецоперации задержано пять активных участников ОПГ – трое граждан России и два гражданина Украины.

«Обнаружено и изъято не менее 66 килограммов синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры», – говорится в сообщении.

Участники группы передавали наркотики итолько через тайники, а места хранения тщательно скрывались. Вся деятельность координировалась исключительно через интернет.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Всех задержанных поместили под стражу.