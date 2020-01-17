РИАМО - 17 янв. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в ведомство обратилось Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ о внесении сведений в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с данным решением, ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.