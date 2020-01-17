РИАМО - 17 янв. Возмещение по вкладам лишенного лицензии московского ПАО КБ «ПФС-Банк» планируется начать не позднее 31 января 2020 года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Данный банк является участником системы обязательного страхования вкладов, его вкладчики имеют право на получение страхового возмещения.

«Возмещение по вкладам выплачивается агентством вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности», - говорится в сообщении.

Для выплат проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая. По банковским вкладам в валюте сумма возмещения рассчитывается рублях.

Вкладчики ПАО КБ «ПФС-Банк» могут подать заявления о возмещении в течение времени ликвидации организации. Обычно процесс ликвидации составляет не менее года.

За дополнительной информацией вкладчики могут позвонить по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05.

Лицензию у банка отозвали из-за неисполнения федеральных законов, нормативных актов Банка России, неоднократного нарушения требований закона РФ.