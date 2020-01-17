РИАМО - 17 янв. В ночь на Крещение, 18 на 19 января, в Москве продлят свою работу 39 маршрутов автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Это коснется, в первую очередь, наземного общественного транспорта, который курсирует у специально оборудованных мест для крещенских купаний и храмов, где пройдут богослужения. Эти маршруты будут работать до 03:00.
«В перевозке пассажиров задействуют более 100 единиц городского транспорта. Они будут работать на маршрутах с интервалами не более 30 минут», - отмечается в материале.
Как напомнил сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс», москвичи и гости столицы также смогут воспользоваться ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают отдаленные районы с центром города. На сегодняшний день в Москве есть 13 таких маршрутов. Интервалы движения на них составляют от 15 до 30 минут.
Список маршрутов, которые продлят работу на Крещение:
— М1 — «Улица Кравченко» — «Больница «РЖД»;
— №7 — «Станция Перово» — «Метро «Партизанская»;
— №17 — «Троицк (микрорайон В)» — «Троицк (торговый центр)»;
— №48 — «Силикатный завод» — «Живописная улица»;
— №49 — «Метро «Беляево» — «Санаторий «Узкое»;
— №109 — «Улица Герасима Курина» — «Метро «Пионерская»;
— №127 — «Рублево» — «Улица Коцюбинского»;
— №151 «Метро «Красногвардейская» — 3-я Радиальная улица»;
— №151к «Метро «Орехово» — 3-я Радиальная улица»;
— №202 — «Остафьевская улица» — «Метро «Ясенево»;
— №210 — «4-й микрорайон Митина» — «Метро «Тушинская»;
— №257 — «Уссурийская улица» — «Южное Измайлово»;
— №531 — «Метро «Теплый Стан» — «Поселок Курилово»;
— №577 — «Метро «Теплый Стан» — «Совхоз «Воскресенское»;
— №608 — «14-й микрорайон Орехово-Борисова» — «Метро «Пролетарская»;
— №616 — «Метро «Новые Черемушки» — «Метро «Проспект Вернадского»;
— №652 — «Таллинская улица» — «3-й микрорайон Строгина»;
— №653 — «Филевский бульвар» — «Метро «Фили»;
— №654 — «Улица Маршала Прошлякова» — «3-й микрорайон Строгина»;
— №721 — «Метро «Новые Черемушки» — «Улица Новаторов»;
— №737 — «5-й микрорайон Северного Бутова» — «Молодцовский проезд»;
— №738 — «Метро «Каширская» — «Метро «Алма-Атинская»;
— №800 — «Щукино» — «Метро «Полежаевская»;
— №804 — «Метро «Теплый Стан» — «Поселок Мосрентген»;
— №874к — «Троицк (микрорайон В)» — «Былово»;
— №1004 — «5-й микрорайон Северного Бутова» — «Каменка»;
— С12 — «Стадион «Лужники» — «Улица Новый Арбат»;
— №10 — «Станция «Крюково» — «Горбольница».
Трамваи:
— №6 — «Братцево» — «Метро «Сокол»;
— №17 — «Медведково» — «Останкино»;
— №25 — «Останкино» — «Сокольническая Застава»;
— №26 — «Метро «Университет» — «Метро «Октябрьская»;
— №34 — «16-я Парковая улица» — «Метро «Семеновская».
Троллейбусы:
— №21 — «Берег Москвы-реки» — «Метро «Полежаевская»;
— №52 — «Москворецкий рынок» — «Метро «Профсоюзная»;
— №57 — «Мост Октябрьской железной дороги» — «Метро «Войковская»;
— №64 — «Ивановское» — «Метро «Выхино».
Электробусы:
— Т25 — «Проспект Буденного» — «Метро «Лубянка»;
— Т73 — «6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ (южная)».
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