РИАМО - 17 янв. В ночь на Крещение, 18 на 19 января, в Москве продлят свою работу 39 маршрутов автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это коснется, в первую очередь, наземного общественного транспорта, который курсирует у специально оборудованных мест для крещенских купаний и храмов, где пройдут богослужения. Эти маршруты будут работать до 03:00.

«В перевозке пассажиров задействуют более 100 единиц городского транспорта. Они будут работать на маршрутах с интервалами не более 30 минут», - отмечается в материале.

Как напомнил сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс», москвичи и гости столицы также смогут воспользоваться ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают отдаленные районы с центром города. На сегодняшний день в Москве есть 13 таких маршрутов. Интервалы движения на них составляют от 15 до 30 минут.

Список маршрутов, которые продлят работу на Крещение:

— М1 — «Улица Кравченко» — «Больница «РЖД»;

— №7 — «Станция Перово» — «Метро «Партизанская»;

— №17 — «Троицк (микрорайон В)» — «Троицк (торговый центр)»;

— №48 — «Силикатный завод» — «Живописная улица»;

— №49 — «Метро «Беляево» — «Санаторий «Узкое»;

— №109 — «Улица Герасима Курина» — «Метро «Пионерская»;

— №127 — «Рублево» — «Улица Коцюбинского»;

— №151 «Метро «Красногвардейская» — 3-я Радиальная улица»;

— №151к «Метро «Орехово» — 3-я Радиальная улица»;

— №202 — «Остафьевская улица» — «Метро «Ясенево»;

— №210 — «4-й микрорайон Митина» — «Метро «Тушинская»;

— №257 — «Уссурийская улица» — «Южное Измайлово»;

— №531 — «Метро «Теплый Стан» — «Поселок Курилово»;

— №577 — «Метро «Теплый Стан» — «Совхоз «Воскресенское»;

— №608 — «14-й микрорайон Орехово-Борисова» — «Метро «Пролетарская»;

— №616 — «Метро «Новые Черемушки» — «Метро «Проспект Вернадского»;

— №652 — «Таллинская улица» — «3-й микрорайон Строгина»;

— №653 — «Филевский бульвар» — «Метро «Фили»;

— №654 — «Улица Маршала Прошлякова» — «3-й микрорайон Строгина»;

— №721 — «Метро «Новые Черемушки» — «Улица Новаторов»;

— №737 — «5-й микрорайон Северного Бутова» — «Молодцовский проезд»;

— №738 — «Метро «Каширская» — «Метро «Алма-Атинская»;

— №800 — «Щукино» — «Метро «Полежаевская»;

— №804 — «Метро «Теплый Стан» — «Поселок Мосрентген»;

— №874к — «Троицк (микрорайон В)» — «Былово»;

— №1004 — «5-й микрорайон Северного Бутова» — «Каменка»;

— С12 — «Стадион «Лужники» — «Улица Новый Арбат»;

— №10 — «Станция «Крюково» — «Горбольница».

Трамваи:

— №6 — «Братцево» — «Метро «Сокол»;

— №17 — «Медведково» — «Останкино»;

— №25 — «Останкино» — «Сокольническая Застава»;

— №26 — «Метро «Университет» — «Метро «Октябрьская»;

— №34 — «16-я Парковая улица» — «Метро «Семеновская».

Троллейбусы:

— №21 — «Берег Москвы-реки» — «Метро «Полежаевская»;

— №52 — «Москворецкий рынок» — «Метро «Профсоюзная»;

— №57 — «Мост Октябрьской железной дороги» — «Метро «Войковская»;

— №64 — «Ивановское» — «Метро «Выхино».

Электробусы:

— Т25 — «Проспект Буденного» — «Метро «Лубянка»;

— Т73 — «6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ (южная)».