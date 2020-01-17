РИАМО - 17 янв. В столице задержаны находившиеся в розыске последователи деструктивной секты Андрея Попова, больше известного как «бог Кузя», сообщается на сайте МВД РФ.

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Москве при участии ФСБ России задержаны участники объединения деструктивной направленности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что семь адептов секты находились в федеральном розыске около трех лет. По имеющейся информации, они занимались мошенничеством с 2007 по 2015 год. В общей сложности они похитили свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших.

Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде. В отношении троих решается вопрос о мере пресечения.

Попов и его сторонники входили в псевдоправославную деструктивную секту «бога Кузи». Организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. Члены преступной группы похищали у «прихожан» деньги, которые изымались под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма. Попов был арестован 11 сентября 2015 года.

Пресненский суд Москвы приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима в июле 2018 года. Также различные сроки заключения получили другие участники группы.