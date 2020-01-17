РИАМО - 17 янв. На территории Северного округа столицы в прошлом году возвели более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, это является одним из самых высоких показателей по городу, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Планы строительства и реконструкции на территории САО перевыполнены, но главное для правительства Москвы - не высокие показатели, а реальные объекты, которые повышают качество жизни горожан», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в конце 2019 года был построен и введен в эксплуатацию детский сад на 150 малышей в районе Западное Дегунино. Площадь объекта составила 2,7 тысячи квадратных метров.

По его словам, в районе Беговой построили детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену (500 взрослых и 250 детей). Площадь шестиэтажного здания – около 9 тысяч квадратных метров.

Как отметил глава департамента, также на севере города в прошлом году построены образовательный центр с блоком начальных классов и детским садом, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

Он добавил, что в рамках редевелопмента бывших промзон столицы в САО в Войковском районе возвели технопарк общей площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Он расположен на территории бывшей промзоны Братцево. Здесь создано свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест.

Также на территории САО будет построен детский сад на 250 малышей. Его возведут на Лобненской улице. В здании предусмотрены музыкальный зал, класс для кружков и развивающих занятий, два физкультурных зала, кабинеты психолога, логопеда и так далее.