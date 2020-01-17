РИАМО - 17 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС о штрафе ООО «ЭМСИ» за рассылку рекламы без согласия абонентов мобильной связи, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управление по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе приняло решение о признании в действиях ООО «ЭМСИ» нарушения закона о рекламе, выразившегося в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

«Фирме выдали предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе. Обществу надлежало представить в управление документальные подтверждения исполнения предписания в трехдневный срок после устранения нарушения», – отмечается в материале.

В связи с неисполнением предписания УФАС вынесло постановление о привлечении ООО «ЭМСИ» к административной ответственности в виде штрафа на 300 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления областного антимонопольного органа.