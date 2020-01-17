РИАМО - 17 янв. В Москве завершили работы по ремонту пяти причалов, расположенных в Центральном и Юго-Восточном округах, в ходе которых установили более 3 тысяч квадратных метров гранитных плит, сообщил в пятницу заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день полностью закончены ремонтные работы на причалах «Мост Багратион», «Нагатинская набережная», «Кленовый бульвар», «Меловой» и «Печатники». В ходе работ вместо ветхого асфальтобетонного основания было установлено более 3 тысяч квадратных метров гранитных плит, произведена пескоструйная очистка и расшивка гранитного покрытия, сделана замена и окраска перильных ограждений», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что ремонт причалов был произведен для увеличения безопасности и надежности объектов, а также для улучшения внешнего вида, комфорта и удобства их использования.

В настоящий момент на балансе ГБУ «Гормост» находятся 43 причала. Учреждение занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении. Всего на балансе ГБУ «Гормост» более 2 тысяч объектов по всей Москве.