РИАМО - 17 янв. Пользователям приложения «Узнай Москву» стал доступен режим дополненной реальности — достаточно навести камеру телефона на достопримечательность или здание, чтобы увидеть информацию об объекте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В режиме дополненной реальности отображаются сведения об объектах в радиусе 150 метров. Функция доступна после обновления.

«AR-технологии дают возможность пользователям приложения «Узнай Москву» быстро и легко получать информацию об окружающих объектах. Не нужно искать описание заинтересовавшего вас здания, узнавать его адрес или прокладывать к нему маршрут. Достаточно просто смотреть через камеру на объекты вокруг, и на экране будет появляться информация о них», — cказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Прямо из режима дополненной реальности можно попасть на страницу, посвященную той или иной достопримечательности, и узнать о ней больше или прослушать аудиогид. Перейти в новый режим можно в основном меню приложения или на карте, нажав на значок AR.

Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 634 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 102 тематических прогулочных маршрута.