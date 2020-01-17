РИАМО - 17 янв. Банк России лишил лицензии московский банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Приказываю отозвать с 17 января 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», – говорится в приказе, подписанном первым заместителем председателя Банка России Дмитрием Тулиным.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банков федеральных законов, регулирующих финансовую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Кроме того, банк неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе России.