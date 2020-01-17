РИАМО - 17 янв. Студенты смогут посетить бесплатные экскурсии по Останкинской телевизионной башне в Татьянин день, 25 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Обзорные экскурсии будут проводить с 10:30 до 22:00 каждые полчаса. Каждая познавательная прогулка продлится около 20 минут. Для того чтобы принять участие в экскурсии, нужно приобрести входной билет в Останкинскую телебашню», – отмечается в материале.

Всего 25 января состоится более 20 экскурсий. Принять в них участие смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов, а также учащиеся средних специальных учебных заведений. К одной экскурсионной группе могут присоединиться до 40 человек.

Кроме того, студентов в этот день ждут праздничная программа и другие сюрпризы.

В честь празднования Татьяниного дня студенты всех российских вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 25 и 26 января.

В соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года отмечается День российского студенчества. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день.