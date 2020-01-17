РИАМО - 17 янв. Победителей конкурса «Специалист года – 2019» наградили в рамках ассамблеи «Здоровая Москва», лауреатами стали 52 специалиста, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Накануне на ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея «Здоровая Москва». Это крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения, который продлится до 19 января.

«Конкурс приурочен к ежегодному медицинскому фестивалю «Формула жизни». Трех специалистов в области оказания онкологической помощи лично наградила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова», – говорится в сообщении.

Статуэтку и диплом получили: заведующий онкологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы Максим Кубиров, заведующий онкологическим отделением городской поликлиники № 218 Екатерина Бреус и заведующая гематологическим отделением Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Галина Дудина.

Ракова также рассказала о внедрении нового стандарта онкопомощи в столице. Все ресурсы, необходимые для эффективного лечения пациентов, сконцентрируют на базе шести существующих крупных многопрофильных больниц. В центрах обеспечат полный цикл необходимой помощи, начиная от качественной диагностики до лечения и последующего наблюдения.