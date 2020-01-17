РИАМО - 17 янв. Для празднования Крещения в столице оборудуют 46 площадок для купаний, в том числе — в семи городских парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все площадки будут оснащены безопасными спусками к воде и противоскользящим покрытием, раздевалками, передвижными туалетами, пунктами обогрева и питания. За процессом купания будут следить медики и полицейские. Кроме того, стражи порядка намерены на Крещение патрулировать московские водоемы, чтобы воспрепятствовать купанию в необорудованных местах.

«На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели, расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоемах», — отмечается в материале.

Также не забудут и об автомобилистах — для них подготовят временные стоянки в шаговой доступности от купелей.

Самое большое количество мест для крещенских купаний находится в Троицком и Новомосковском административных округах — 16. Еще восемь расположились в Северо-Западном округе, шесть — в Восточном. В ЮЗАО и ЗАО будут работать по четыре площадки, а в ЦАО, ЮАО и Зеленограде оборудуют по два места для купаний. Также по одной площадке будет функционировать в СВАО и САО.

Купания будут проходить с 18:00 18 января по 18:00 19 января. Крещение – это конец святок, которые начинаются в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

Места для крещенских купаний в Москве в 2020 году. Карта>>