Все площадки будут оснащены безопасными спусками к воде и противоскользящим покрытием, раздевалками, передвижными туалетами, пунктами обогрева и питания. За процессом купания будут следить медики и полицейские. Кроме того, стражи порядка намерены на Крещение патрулировать московские водоемы, чтобы воспрепятствовать купанию в необорудованных местах.
«На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели, расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоемах», — отмечается в материале.
Также не забудут и об автомобилистах — для них подготовят временные стоянки в шаговой доступности от купелей.
Самое большое количество мест для крещенских купаний находится в Троицком и Новомосковском административных округах — 16. Еще восемь расположились в Северо-Западном округе, шесть — в Восточном. В ЮЗАО и ЗАО будут работать по четыре площадки, а в ЦАО, ЮАО и Зеленограде оборудуют по два места для купаний. Также по одной площадке будет функционировать в СВАО и САО.
Купания будут проходить с 18:00 18 января по 18:00 19 января. Крещение – это конец святок, которые начинаются в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.
Для вас купание в проруби – важное событие, несущее глубокий духовный смысл. Вера придает вам уверенности, но не стоит забывать и о здоровье. Прежде чем принимать решение, основываясь на религиозных чувствах, не забудьте прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом.
Похоже, вам хочется испытать новые экстремальные ощущения или повторить удачный опыт. В любом случае хорошенько подумайте, насколько вы подготовлены и уверены в возможностях своего организма. Консультация врача точно не помешает.
Кажется, вы не фанат купания в проруби и другого экстрима. Если все-таки соберетесь окунуться в этом году – обязательно посоветуйтесь с бывалыми ныряльщиками или изучите интернет. Если останутся сомнения – проконсультируйтесь с врачом.
Вы – закаленный спортсмен и поклонник здоровых народных традиций. Вы готовы к встрече с ледяной водой, ведь вам все нипочем! На всякий случай напоминаем, что погружаться в иордань в праздник Крещения нужно после освящения воды.
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