РИАМО - 17 янв. Более 1,2 миллиона человек посетили 83 столичных музея, которые бесплатно работали во время новогодних каникул, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самыми популярными площадками для посещения стали музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». В первом побывали свыше 400 тысяч человек, во втором – более 300 тысяч гостей. На третьем месте расположился «Мультимедиа-арт-музей», который посетили 122 тысячи человек.

«Активность москвичей в этом году — самая высокая за все время. Предыдущий рекорд акции составил 1,1 миллиона человек. Причем гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах, которые музеи подготовили больше 300», – сообщила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Чаще всего москвичи и гости столицы посещали Дарвиновский музей, музей-усадьбу «Кусково», Музей космонавтики, Музей Москвы и панораму «Бородинская битва».