РИАМО - 17 янв. За прошедшие сутки в Подмосковье были зафиксированы анонимные сообщения о минировании ТРЦ «РИО» в Коломне, ТРЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках, ТРЦ «Vegas» и «China Town» в Ленинском округе, а также конноспортивного комплекса «Новый век» в Красногорске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:00 16 января на электронную почту Хорошевского суда города Москвы поступило сообщение о минировании конноспортивного комплекса «Новый век» по адресу: городской округ Красногорск, деревня Поздняково, 1. Эвакуация не проводилась», - говорится в сообщении.

Также в четверг оперативному дежурному ГУВД Московской области от оперативного дежурного ГУВД Москвы поступило сообщения о минировании четырех торгово-развлекательных центров — ТРЦ «РИО» в Коломне, ТРЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках, ТРЦ «Vegas» и «China Town» в Ленинском округе.

«В результате обследования помещений и прилегающей территории кинологическими расчетами взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено. Всего было эвакуировано 7 277 человек (305 детей), из них 1 150 человек персонала», - добавляется в материале.