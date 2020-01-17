РИАМО - 17 янв. В подмосковной Коломне в квартире трехэтажного жилого дома произошел пожар, в результате которого два человека погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Возгорание накануне вечером произошло на улице Октябрьской Революции, дом 289.

«Наблюдалось горение в квартире на третьем этаже на площади 30 квадратных метров и горение кровли на площади 50 квадратных метров. В 23:18 – обнаружение тела погибшего. В 23:36 – объявлен ранг пожара «1 БИС». В 23:54 – обнаружение тела второго погибшего», – говорится в сообщении.

В 00:18 – локализация пожара на площади 80 квадратных метров. В 00:34 – ликвидация открытого горения, в 02:30 – ликвидация последствий пожара.

Силами пожарных подразделений было эвакуировано 16 человек, из них десять человек из первого подъезда, шесть человек из второго подъезда.