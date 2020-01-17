РИАМО - 17 янв. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся на северо-восточной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура днем около 3 градусов, по области – от 0 до плюс 4 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер стихнет и сменится на западный румб, а его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Кроме того, в столичном регионе ожидается влажно-дискомфортная погода на фоне повышенного атмосферного давления и дефицита кислорода в воздухе. Такие условия не характерны для зимнего месяца.