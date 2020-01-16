РИАМО - 16 янв. Следственный комитет РФ по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина подключился к ситуации в одном из поселков Подмосковья, где фирма проводит разработку карьера с нарушениями требований безопасности здоровья, сообщается на сайте СК РФ.

В четверг в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором говорилось, что фирма занимается разработкой карьера в деревне Аксиньино городского округа Щелково, при этом не соблюдает требований безопасности, что может причинить вред здоровью проживающим в близлежащих населенных пунктах людям.

«Как поясняется в сюжете, «жители нескольких подмосковных деревень пытаются отбить наступление бизнесменов, которые могут превратить их тихую жизнь в окружении заповедных лесов в промышленный ад в кольце карьерных разработок. Противостояние началось после того, как выяснилось, что в районе обнаружены залежи очень ценного кварцевого песка. Одни жители боятся, что их дома просто сползут в огромный карьер, другие — что котлован через пару лет завалят мусором и превратят в свалку», - поясняется в материале.

По данному инциденты сотрудники ГСУ СК России по Подмосковью организовали доследственную проверку, однако, учитывая масштабы возможных нарушений, Бастрыкин поручил провести проверку следователям центрального аппарата ведомства.