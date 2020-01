Январь – время не только поставить цели на год, но и запланировать походы на концерты и музыкальные фестивали, ведь на самые знаковые мероприятия билеты раскупают быстро. Также в этом году Москву ждут новые культовые выставки и арт-пространства – открытие центра «ГЭС-2» и музея «Политех» после реконструкции. Хотя афиша событий будет пополняться, самые крупные из них уже анонсированы. Подробнее о них – в гиде РИАМО.

ФЕСТИВАЛИ

«Усадьба Jazz 2020»

В последние дни весны в усадьбе Архангельское пройдет уже 17-й по счету open-air и один из самых любимых - «Усадьба Jazz». В этот раз он совпадет с завершением реконструкции самой усадьбы, где фестиваль проходил чаще всего. Программа еще не заявлена, но организаторы уверяют – она порадует и удивит как поклонников «Усадьбы Jazz» со стажем, так и новых посетителей.

Когда: 30 – 31 мая

Где: Московская область, музей- усадьба «Архангельское»

Стоимость: 3500 рублей на один день

«Park Live 2020»: The Killers и The Offspring

Полный лайнап фестиваля Park Live еще не заявлен, но два главных хедлайнера этого года уже известны – это легенды инди-рока The Killers и иконы калифорнийского поп-панка The Offspring. Сразу два мощных хедлайнера выступят в «Лужниках» в середине июля. Билеты уже в продаже, и тем, кто уже собирается на фестиваль, лучше подумать о них заранее – до объявления полного лайнапа и подорожания.

Когда: 17 – 19 июля

Где: Москва, «Лужники парк»

Стоимость: от 3500 рублей

Фестиваль «Боль»

За несколько лет успевший вырасти из нишевого фестиваля российских групп, чье творчество соотносится с темой «русской тоски», до главного международного молодежного фестиваля города, «Боль» пройдет с 3 по 5 июля на старом месте – на ЗИЛе. Лайнап обширен и разнообразен – за три дня на площадках выступят около сотни артистов. Среди них – британцы Beak и Wire, шведские панки Viagra Boys и американская пост-метал группа Deafheaven, а также российские коллективы «Деревянные киты», «Досвидошь» и другие. Cпециальный гость фестиваля – группа «АукцЫон».

Когда: 3 – 5 июля

Где: Москва, Культурный центр ЗИЛ

Стоимость: 4000 рублей за абонемент на три дня

КОНЦЕРТЫ

Limp Bizkit

Еще одна музыкальная легенда двухтысячных, чья слава пришлась на золотые годы MTV, – группа Limp Bizkit выступит на исходе зимы в «Мегаспорте». На этот раз она даст сразу четыре концерта в России, до Москвы зарядив своей энергией Екатеринбург, Краснодар и Санкт-Петербург.

Когда: 22 февраля

Где: Москва, Дворец спорта «Мегаспорт»

Стоимость: от 3300 рублей

Ленни Кравиц

Один из главных концертов лета – выступление Ленни Кравица, долгие годы не сдающего позиции в плане драйва и энергии. Концерт в «Крокус Сити Холле», на котором, кроме свежего материала с вышедшего в прошлом году 11-го альбома, можно смело ждать самых известных хитов, состоится в рамках мирового тура Here To Love.

Когда: 10 июня

Где: Красногорск, Crocus City Hall

Стоимость: от 5500 рублей

Green Day

Группа Green Day приедет в Москву в рамках тура Hell Mega Tour. Не теряющие славы аж с середины 90-х, звезды поколения MTV все так же популярны в России, как и в свои лучшие годы. И хоть концерт на стадионе «Открытие Арена» неизбежно попадает в категорию ностальгического, фанаты панк-рокеров услышат и новые песни – тур организован в честь выхода 13-го альбома группы.

Когда: 24 мая

Где: Москва, «Открытие Арена»

Стоимость: от 3000 рублей

Концерт Гарри Стайлса

Первый и долгожданный для всех поклонников концерт Гарри Стайлса в Москве состоится 3 июня. Выстреливший с сольной карьерой и пластинкой, возглавившей чарты в 84 странах мира после выхода из бойз-бенда One Direction, Гарри Стайлс доедет до России со своим вторым альбомом. Кстати, билетами стоит обзавестись уже сегодня – они разлетаются с ажиотажем.

Когда: 3 июня

Где: Москва, Дворец спорта «Мегаспорт»

Стоимость: от 6500 рублей

Концерт Pixies

Этим летом американская группа Pixies, образованная в 1986 году и воссоединенная в нулевые, впервые выступит в Москве. Известные широкой публике по прозвучавшей в «Бойцовском клубе» песне Where is my mind, они особенно хорошо звучат вживую, так что для поклонников самой группы и гитарной музыки такой концерт — шанс, который не стоит упускать.

Когда: 21 июля

Где: Москва, Клуб Adrenaline Stadium

Стоимость: от 3000 рублей

«Брат-2. 20 лет. Живой Soundtrack»

Двадцатилетие с момента выхода на широкие экраны одного из культовых фильмов современной России «Брат-2» отметят на сцене Crocus City Hall. Среди участников – легенды русского рока Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов, «Сплин», «Маша и Медведи» и другие, которые исполнят песни, ставшие гимнами поколения.

Когда: 21 марта

Где: Красногорск, Crocus City Hall

Стоимость: от 1800 рублей

Наталья Ветлицкая

Триумфальное возвращение звезды 90-х Натальи Ветлицкой с хитами «Посмотри в глаза», «Лунный кот», «Душа», «Глаза цвета виски» и других было анонсировано почти за год – невиданный случай в рамках отечественного шоу-бизнеса. Российский тур певицы завершит масштабный концерт в Москве 29 октября, и на волне ностальгии по девяностым это будет одно из самых ярких мероприятий осени.

Когда: 29 октября

Где: Красногорск, Crocus City Hall

Стоимость: от 1500 рублей

ВЫСТАВКИ

«Fashion Freak Show» Жан-Поля Готье

В феврале один из самых известных и эпатажных модельеров современности представит в Москве свое легендарное «Fashion Freak Show» – причудливую смесь модного показа, танцевального шоу и цирка, премьера которого состоялась в сентябре 2018 в знаменитом парижском кабаре «Фоли-Бержер». Своеобразное резюме всего творчества кутюрье, воплощенное в сумасшедшем модном фрик-шоу, – зрелище для тех, кто любит моду, откровенность и эпатаж.

Когда: 6 – 16 февраля

Где: Москва, МДМ

Стоимость: от 2200 рублей

«Сальвадор Дали. Магическое искусство»

Сальвадора Дали в московский «Манеж» привозят фонд «Связь времен» и Музей Фаберже – они же организовали в прошлом году грандиозную выставку Фриды Кало и Диего Риверы, побившую все рекорды. В этот раз москвичи впервые смогут увидеть масштабное (более 180 произведений) собрание работ самого известного сюрреалиста в мире. Учитывая популярность художника, отсутствие его выставок в России прежде и репутацию организаторов, ажиотаж и длинные очереди обеспечены.

Когда: 28 января – 25 марта

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Стоимость: от 600 рублей – взрослый билет, от 300 рублей – льготный

«Марк Шагал: Между небом и землей»

Выставка Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим» еще в ноябре 2019 года, но по масштабу она стоит упоминания и места среди главных событий 2020 года. В пространстве музея можно увидеть 239 работ художника, предоставленных музеями и частными собраниями России, Франции и Беларуси. Такая выставка – редкий шанс ознакомиться с магическим творчеством одного из главных мастеров «Парижской школы» во всей его полноте.

Когда: до 8 марта

Где: Истра, Музей «Новый Иерусалим»

Стоимость: 200-400 рублей

«Русская сказка. От Васнецова до сих пор»

Новый проект откроется в пространстве Новой Третьяковки уже в феврале и будет работать до 10 мая. Выставка объединит хорошо знакомые зрителю произведения классического искусства с работами современных художников, а также совершенно разные уровни восприятия русской сказки – через искусство, природные стихии и русский фольклор. Иммерсивная выставка для всей семьи – интригующий проект с темой новой как для галереи, так и для зрителя.

Когда: 22 февраля – 10 мая

Где: Москва, Новая Третьяковка

Стоимость: следите за анонсами на сайте Третьяковской галереи

«Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж»

Один из главных проектов Новой Третьяковки 2020 года – передвижная выставка современного европейского искусства «Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж», которая, стартовав в Москве, затем поедет в Берлин и Париж. Тема экспозиции – единство Европы во времена политической нестабильности. Около двух сотен произведений художников из 35 стран, как признанных и известных, так и совсем молодых, посвящены таким темам, как свобода, диалог и конфликты, власть и самосознание.

Когда: 11 ноября – 21 февраля

Где: Москва, Новая Третьяковка

Стоимость: следите за анонсами на сайте галереи