РИАМО - 16 янв. Во втором квартале 2020 года начнутся работы по капитальному ремонту во Дворце бракосочетаний №4 в Москве, в здании проведут работы по перепланировке помещений, замене кровельного покрытия и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На данный момент состояние объекта оценивается как неудовлетворительное, здание требует ремонта, фасад необходимо утеплить и заменить кровельное покрытие и инженерные системы.

«В ходе капитального ремонта строения проведут перепланировку его помещений, что позволит более рационально и комфортно разместить сотрудников и гостей учреждения», — говорится в сообщении.

Для маломобильных граждан будет оборудован зал на первом этаже здания, его площадь будет равна свыше 30 квадратным метрам, также здесь сделать комнату для невест.

В рамках работ запланирована реставрация хрустальной люстры, которая весит в торжественном зале на втором этаже.

Рабочие покрасят стены в теплые тона двух оттенков, а несущие колонны облицуют натуральным камнем. В зале площадью более 100 квадратных метров смогут разместиться почти 30 гостей.