РИАМО - 16 янв. В детские школы искусств, которые расположены в 40 округах Подмосковья, началась поставка духовых и ударных инструментов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» мы впервые закупили более тысячи музыкальных инструментов в 41 образовательное учреждение сферы культуры. Мы смогли закупить и установить в этом году даже новый орган в ДШИ в Королеве», - сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она добавила, что теперь Подмосковье - единственный регион, у которого пять органов в учреждениях культуры. И работа по оснащению музыкальными инструментами продолжится.

В этом году в 36 школах искусств Подмосковья новые музыкальные инструменты по нацпроекту получат свыше 18 тысяч детей.

Поставка ксилофонов марки КС35 (двухрядный ударный хроматический ксилофон) пройдет с 13 по 18 января в 67 школ искусств, реализующих образовательные программы по специальности ударные музыкальные инструменты.

Эти ДШИ расположены в 40 округах Подмосковья. Общая стоимость поставки ксилофонов составляет 3,2 миллиона рублей.

Также туда будут поставлены 67 комплектов тарелок модели Orchestral 16, общая стоимость чего составляет более 1 миллиона рублей, и 67 наборов маршевых барабанов общей стоимостью поставки 5,6 миллиона рублей, в первом квартале 2020 года.

Поставят в 14 ДШИ и комплекты духовых музыкальных инструментов. В состав одного комплекта входит 22 духовых музыкальных инструмента отечественного производства. Общая стоимость поставки – 32,2 миллиона рублей.