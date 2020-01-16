РИАМО - 16 янв. Московская область готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, в четверг рассмотрено шесть концепций для конкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройств региона.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения.

«На всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 от Московской области готовится к подаче 11 заявок», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В четверг на втором по счету заседании рассмотрели концепции Лотошина, Протвина, Егорьевска, Клина, Ногинска, Лосино-Петровского. До этого экспертная комиссия рассмотрела пять концепций: Волоколамск в номинации до 20 тысяч человек и Дмитров в номинации от 50 до 100 тысяч человек. В номинации «Исторические поселения»: Зарайск, Коломна, Сергиев Посад.

Не позднее 20 января все они должны быть отобраны на подачу в федеральную конкурсную комиссию. 24 января состоится финальное заседание региональной межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

Основными критериями оценки является степень и разнообразие форм участия граждан на всех этапах подготовки реализации проекта, социокультурное программирование территории, обоснованность выбора места и востребованность проекта, синхронизация, сохранение историко-градостроительной и природной среды, прогнозируемые экономические и социальные эффекты от реализации проекта.

В 2018 году от Московской области выиграли городские округа Дубна, Зарайск, Коломенский и Сергиево-Посадский. Регион получил 250 миллионов рублей на реализацию проектов на данных территориях.

В прошлом году в конкурсе выиграли городские округа Серпухов, Кашира, Звездный городок, города Верея (Наро-Фоминский городской округ) и Пересвет (Сергиево-Посадский городской округ). Подмосковью выделено 248 миллионов рублей.

Все проекты-победители этого года будут реализованы в полном объеме до конца 2020 года.