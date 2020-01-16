РИАМО - 16 янв. По программе реновации построят дом на 294 квартиры в Гольянове в Москве, проект будет реализован с учетом создания современной и комфортной жилой недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В доме будет подземная парковка, а на прилегающей территории сделают тротуары, детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом. Также рядом с домом разобьют газоны и высадят кустарники, оформят цветочные клумбы», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Жильцы получат квартиры с косметическим ремонтом, в них оборудуют осветительные приборы, розетки, сантехнику, кухонную плиту и мойку, кроме этого будет лоджия.

Также в доме установят лифты разной грузоподъемности, будут помещения общественного назначения.

«Вход в подъезд дома будет направлен в противоположную сторону от проезжей части — площади Белы Куна. Таким образом, будет сформировано безопасное и комфортное пространство для жителей», — пояснил Леонов.

Программа реновации жилья была утверждена в 2017 году, в нее вошли 5173 дома во всех округах Москвы. Участники получают равнозначные квартиры с отделкой комфорткласса.