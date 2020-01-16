РИАМО - 16 янв. В столице выросло общее количество мест для парковки, однако парковки на более 50 улицах Москвы сильно загружены, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

РЭУ имени Плеханова провел независимую инвентаризацию парковочного пространства в десяти административных округах Москвы в рамках гранта в прошлом году, и определил уровень загрузки парковок.

«По итогам установлено, что общее количество общедоступных парковочных мест в Москве увеличилось на 20% с 2010 года и составляет порядка 3,2 миллиона (без учета внутридомовых и ведомственных территорий, где парковка доступна не для всех). Однако мы отмечаем, что за последние 3 года произошло перераспределение расположения парковок», - рассказала заведующая кафедрой маркетинга РЭУ имени Плеханова Ирина Скоробогатых.

Она добавила, что сократилось число парковочных мест во дворах, что является осознанным выбором москвичей, которые переходят к концепции «дворов без машин», и также за счет установки шлагбаумов.

Исследователи определили, что не только в центральной части города наблюдается повышенная загруженность парковочного пространства, а также там, где платных парковок нет – это связано с появлением новых точек притяжения, а именно: ресторанов, торговых и офисных центров.

Самую большую загрузку эксперты зафиксировали, например, в районе фудмолла «Депо», рынков Дорогомиловский и Усачевский, а также на привокзальных территориях.

«Несмотря на применение на некоторых улицах в центре города высокого тарифа на парковку (от 60 рублей в час до 380 рублей в час), загруженность постоянно превышала 100%, то есть при занятости легальных размеченных мест водители оставляли автомобили в местах, где парковаться запрещено», - отметила Скоробогатых

По мнению исследователей, можно перенастроить работу уличных парковок в центре города, чтобы повысить их эффективность. Они предложили регулярно точечно корректировать тарифы на парковку в пределах существующей сетки тарифов на улицах в границах ТТК. Увеличить долю мест с самым дорогим тарифом, расширить зону действия дифференцированного тарифа на территории ТТК, а на некоторых улицах снизить стоимость парковки.