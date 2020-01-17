РИАМО - 17 янв. С пятницы по 12 февраля Московская областная филармония проведет тур по городам России, в рамках которого пройдут концерты в Туле, Воронеже, Курске и Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Филармония представит фестиваль мировой музыки «Крещенские вечера». Художественные руководители фестиваля — солисты МОФ, руководители Центра развития этнической музыки МОФ, заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы. Автор идеи — Михаил Иванов.

«Тур откроется 17 января концертом в Туле в Колонном зале Дворянского собрания. В программе: «Венецианская сюита в блюзовых тонах» и «Колокольный блюз» Михаила Иванова, «Барбарис» и «Фиеста» Андрея Иванова. Братья Ивановы, певица Полина Орбах, саксофонист Денис Швытов и исполнитель на ударных Дмитрий Власенко выступят с Тульским филармоническим симфоническим оркестром», — говорится в сообщении.

19 января в Воронеже программа будет исполнена с Симфоническим оркестром Воронежского концертного зала, художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России Юрий Андросов.

23 и 24 января концерты пройдут в Курске. Первый концерт получил название «Мы из Курска!». В программе выступят три курских хора: Архиерейский хор Знаменского кафедрального собора, хор Сергиево-Казанского кафедрального собора и Смешанный хор Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова под управлением Наталии Вродливец.

Второй вечер назван «Русский оркестр в блюзовых тонах»: братья Ивановы выступят вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

Два «Крещенских вечера» пройдут в Москве в Римско-католическом Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Концерт «Кельтские и креольские фантазии: этноджаз» состоится 26 января. В программе: фантазии и вариации на темы произведений Ариэля Рамиреса и Карла Дженкинса в стиле симфоджаз.

Завершит тур московский концерт в соборе «Венецианская сюита. Барокко и джаз» 12 февраля. Прозвучат авторские сочинения Андрея и Михаила Ивановых. Оригинальные симфоджазовые композиции вместе с братьями Ивановыми исполнят ансамбль солистов «Эйфория», Полина Орбах (джазовый вокал), Денис Швытов (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные), солистка оркестра «Русские узоры» Анастасия Виноградова (флейта), Марина Омельченко (орган), художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Виктор Луценко.