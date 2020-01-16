РИАМО - 16 янв. В Москве на базе нескольких поликлиник реализуют проект системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), в частности, разработаны цифровые инструменты, которые будут поддерживать принятие клинических решений на каждом этапе обследования и лечения пациента, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новая система поддержки принятия решений, которую мы сейчас разрабатываем, позволяет предоставить врачу удобные цифровые инструменты работы, обеспечивать соблюдение протоколов в течение всего лечения, выявлять группы риска и предотвращать развитие заболевания», - сказала первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева.

Проект состоит из пяти блоков, врач, выбрав один из них, получит от помощника подсказку о том, какие анализы и лабораторные исследования нужно назначить. Также система учтет все особенности пациента и составит лекарственный пакет, где будут указаны сумма медикамента и памятка о приеме препарата.

А для хронических больных при составлении приема лекарств программа создаст календарь наблюдения у лечащего врача и специалистов, график анализов и обследований, анализ динамики ключевых показателей.

Кроме этого, СППВР учтет при подготовке пациента к плановой госпитализации, какие исследования необходимо пройти, после чего будет сформировано лечение в стационаре.

Уже сейчас тестируется возможность электронного обмена документами между поликлиникой и стационаром и использования телемедицины для удаленных консультаций.