РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 янв. Главгосстройнадзор Московской области после жалоб жителей поселка Томилино Люберец обязал застройщика ЖК «Новотомилино» устранить нарушения на стройке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жителей микрорайона Птицефабрика Томилина не устраивали состояние прилегающей территории и безопасность ведения строительно-монтажных работ вблизи школы. С выездом инспекторского состава под руководством первого заместителя Главгосстройнадзора Московской области Тамерлана Алборова нарушения со стороны застройщика ООО «СЗ «РЕАЛИНВЕСТ» (входит в ГК «Тройка Рэд») подтвердились.

«После осмотра Главгосстройнадзором территории объекта застройщик сразу же приступил к устранению ряда нарушений, не дожидаясь внеплановой проверки. По итогам встречи застройщик обязался выполнить пешеходную галерею со стороны Рязанского шоссе, установить защитный козырек со стороны школы №19. Также будут обустроены дополнительная разворотная площадка и пешеходные настилы для безопасной посадки и высадки детей к школе», – сказал Алборов.

Он добавил, что для беспрепятственного прохода жителей к автобусной остановке и подземному переходу застройщик будет проводить уборку снега с тротуаров и их обработку противогололедными реагентами. Кроме того, для исключения аварийных ситуаций на прилегающей к стройке дороге существующее глухое ограждение застройщик уже заменил на сетчатое, которое увеличивает обзор для водителей. В настоящее время застройщик продолжает устранять оставшиеся замечания.

«В пятницу, 17 января, инспекторы Главгосстройнадзора повторно проинспектируют этот объект и проверят устранение нарушений. Хочу подчеркнуть, что игнорирование замечаний Главгосстройнадзора приведет застройщика к административному наказанию», – заключил Алборов.