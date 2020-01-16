РИАМО - 16 янв. В квартире жилого дома по улице Гришина в Москве в четверг обнаружили тело мужчины 1934 года рождения с признаками мумификации, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

У мужчины нет видимых телесных повреждений.

«В квартире общий порядок не нарушен. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Предварительно, погибший жил один, отношений с соседями он не поддерживал. Следователи проводят проверку, разыскивают родственников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.