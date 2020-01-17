РИАМО - 17 янв. Открытие нового международного терминала С (первый этап) в аэропорту Шереметьево пройдет в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Открытие нового международного терминала С (1 этап), рассчитанного на обслуживание 20 миллионов пассажиров ежегодно, запланировано на 17 января 2020 года», – говорится в сообщении.

Международный терминал С войдет в Северный терминальный комплекс аэропорта. В терминале для удобства пассажиров оборудуют 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля.

В сентябре в Шереметьеве открыли третью взлетно-посадочную полосу. Длина ВПП-3 составляет 3,2 тысячи метров, а ширина – 60 метров.