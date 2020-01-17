РИАМО - 17 янв. VII общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» пройдет с пятницы по 16 февраля в Гостином дворе в столице, посетители смогут увидеть фотографии дикой природы и принять участие в творческих встречах, лекциях и мастер-классах.

Седьмой фестиваль будет проходить на новом месте - в комплексе Гостиный двор. Фестиваль является одним из крупнейших культурного просветительских проектов. Ежегодно уникальные работы фотографов выставляются в Москве, лишь потом отправляются в другие города России. Только в предыдущем году было проведено 24 выездные фотовыставки.

В этом году фотоэкспозиция объединила авторов из 83 регионов, в нее вошли 528 работ. На выставке будут представлены две главные экспозиции - «По страницам Красной книги» и «Величайшие природные памятники России. Всемирное наследие».

Фестиваль был создан в 2014 году, в Год культуры.

Гостями фестиваля в этом году стали профессионалы из Ассоциации итальянских природных фотографов. На выставке можно будет увидеть более 50 фотографий, сделанных членами ассоциации.