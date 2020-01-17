РИАМО - 17 янв. На площадке культурного центра «ЗИЛ» в Москве в пятницу состоится необычный концерт — талантливейшие музыканты исполнят культовые рок-хиты в электронно-оркестровой обработке, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Бельканто.

«В культурном центре «ЗИЛ» пройдет концерт, посвященный классике рока, культовым композициям Scorpions, Nirvana, Metallica, Queen и других исполнителей в одной из самых популярных концертных программ фонда Бельканто «Симфонические рок-хиты», - говорится в сообщении.

Исполнять классику рок-музыки в необычном формате будут молодые музыканты Belcanto-orchestra, уже полюбившиеся московским слушателям. Ставшие легендарными композиции представят слушателям в необычном симфоническом звучании.

Старт концерту дадут 17 января в 20:00. Адрес площадки мероприятия: Восточная улица, дом 4, корпус 1.

Билеты на посвященный классике рока концерт стоят от 1,2 тысячи рублей. Приобрести их, а также узнать более подробную информацию можно на сайте фонда Бельканто.