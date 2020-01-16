РИАМО - 16 янв. «Грант «Умные школы» вручат 75 школам Подмосковья из 30 городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Грант «Умные школы» получат 75 школ Подмосковья, которые продемонстрировали высокий уровень достижений в работе педагогического коллектива, отразившийся на результатах участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Общая сумма выплат составит 600 миллионов рублей», – рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Этот грант выдается в регионе с 2016 года. В 2020 году его получат школы из 30 городских округов. Это учреждения, чьи ученики набрали наибольшее количество баллов за победу и призерство в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Гранты потратят на стимулирующие надбавки к зарплате учителей. Сумма гранта у школ разная, она зависит от количества успешных участников олимпиад. Министр отметила, что это хорошая мотивация для дальнейшей работы по развитию олимпиадного движения в регионе.