РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 янв. Единственную прорубь для крещенских купаний организуют на Малаховском озере в подмосковных Люберцах, в других трех точках установят четыре купели, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году Малаховское озеро станет единственном местом в округе, в котором верующие смогут окунуться в проруби. Войти в иордань с берега можно будет по установленному деревянному помосту», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также в горокруге на Крещение установят четыре купели.

Основное место для купаний в Люберцах организуют на Наташинских прудах. На берегу будет установлена 12-метровая купель, для входа и выхода смонтируют по четыре лестницы.

Еще две круглые купели будут размещены на берегу Большого кореневского карьера. Диаметр обеих емкостей составляет по четыре метра.

На территории храма Святого Духа в поселке Октябрьский установлена круглая купель объемом порядка 12 тысяч литров.

Во всех местах проведения крещенских купаний будут организованы пункты обогрева. Жителям предложат горячий чай, контроль за безопасностью и здоровьем люберчан будут осуществлять сотрудники МЧС, полиции, частных охранных предприятий, народные дружинники, медицинские работники.