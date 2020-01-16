РИАМО - 16 янв. Услугами ЦППК в 2019 году воспользовались более 582 миллионов пассажиров, лидером по количеству отправленных пассажиров стало Ярославское направление, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

На Ярославском направлении поезда компании перевезли более 125 миллиона человек за год. Второе и третье места разделили Казанское направление (99 миллионов) и Горьковское (79 миллионов). По сравнению с 2018 годом их показатели выросли на 3 и 1 миллион соответственно.

«К началу осени на всех направлениях МЖД стала доступна опция оформления проездных документов в мобильном приложении компании, а билеты с местами на экспрессы теперь можно приобрести и на сайте ЦППК», - говорится в сообщении.

Новейшие рельсовые автобусы были запущены в октябре на региональных маршрутах между Орлом и Брянском.

В прошлом году компания продолжила поддерживать развитие туристических проектов в Подмосковье и соседних областях. Были разработаны специальные летние и осенние туры для пассажиров всех возрастов, а в декабре стартовала ежегодная программа «Зима в Подмосковье».

Запуск движения по МЦД стал самым важным событием года для компании. ЦППК является оператором Белорусско-Савеловского и Курско-Рижского диаметров. Перед началом работы МЦД компания закупила новые комфортные поезда «Иволга», разработала совместно с РЖД тактовый график движения электропоездов, провела ремонт и работы по благоустройству станций, входящих в маршруты.

Также сотрудники, участвующие в обеспечении движения по МЦД, прошли специальное обучение.