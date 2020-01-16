РИАМО - 16 янв. Столичные следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования троих малолетних девочек в центре Москвы, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУС СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, вечером 16 января 2020 года в результате бытовой ссоры между соседями по коммунальной квартире в центре Москвы их дети получили телесные повреждения. Одна из девочек госпитализирована, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - сказала Иванова.

Правоохранители проводят ряд мероприятий, которые позволят установить картину произошедшего, ведется опрос очевидцев, после проверки будет принято процессуальное решение.