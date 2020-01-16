РИАМО - 16 янв. Посетители Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Зеленая неделя-2020» в Германии смогут увидеть передовые технологии, современные прицепы и полуприцепы компании «Мобитрак», которые продемонстрирует Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя-2020» будет работать в Берлине с 17 по 26 января.

«Концепция экспозиции Московской области предусматривает демонстрацию достижений отечественного АПК. Мы покажем не только разнообразие продовольственной продукции, но и новые технологии. На нашей площадке посетители смогут познакомиться с высококлассными многоцелевыми трейлерами компании «Мобитрак» из городского округа Истра», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Посетители выставки увидят бизнес-трейлеры, которые используются как продовольственные грузовики, мобильные офисы, точки уличной торговли, а также других различных применений.

По его словам, трейлеры также имеют яркий дизайн, например, именно их использовали в качестве официальных информационных бюро и фудтраков на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Поставка бизнес-трейлеров происходит в многие страны СНГ, Ближнего Востока и Европы, в частности, Иран, Финляндию, Армению и многие другие. Также их часто используют международные энергетические и нефтяные компании.

«Этот производитель обладает производством полного цикла и выпускает до 400 трейлеров в год. <…> На выставке они планируют приобрести новых партнеров и заказчиков», – подытожил Разин.