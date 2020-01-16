РИАМО – 16 янв. Предприниматели Москвы и Подмосковья, получившие кредиты на рыночных условиях, могут рефинансировать их по льготной ставке 8,5%, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

Подобные изменения внесли в программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса Минэкономразвития.

«Обязательное условие – эти кредиты бизнесмены брали на инвестиции в производство. Раньше по программе выдавали только новые кредиты на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств. Госпрограмма предусматривает новый вид льготного кредита для микропредприятий и самозанятых. Его можно получить на развитие предпринимательской деятельности по ставке не больше 9,95% годовых», – отмечается в материале.

На 2020 год предварительный объем заявок на получение кредитов по льготным ставкам от субъектов МСП насчитывается 724 миллиарда рублей.

Кроме программы «8,5%» для поддержки малого и среднего бизнеса действуют программа от Корпорации МСП и Банка России, программа с участием государственных МФО.