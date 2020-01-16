РИАМО - 16 янв. В городском округе Чехов начался конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета, сообщается на сайте администрации округа.

Ольга Карпова решением совета депутатов была освобождена от временного исполнения полномочий главы городского округа Чехов.

«Временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов назначен заместитель главы администрации городского округа Чехов Артамонов Григорий Игоревич. В соответствии с решением совета депутатов городского округа Чехов объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Чехов», — говорится в сообщении.

Проведение конкурса назначено на 10 февраля 2020 года. Документы, необходимые для участия в конкурсе, будут приниматься в течение 14 дней со дня опубликования решения об объявлении конкурса по адресу: Московская область, город Чехов, улица Полиграфистов, дом 13 «Б», кабинет 308, ежедневно с 10:00 до 13:00.

По указанному адресу можно также ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка и условий проведения конкурса. С текстом информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Чехов можно ознакомиться и на сайте администрации городского округа Чехов в разделе «Документы».