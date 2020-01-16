РИАМО – 16 янв. На территории Московской области после проведения инвентаризации насчитали 7205 нестационарных торговых объектов, из которых свыше 70% - киоски и павильоны, по итогам 2019 жители региона предпочитаю там покупать овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«По сравнению с началом года доля точек, реализующих продукты, выросла и составила 59%. Самыми популярными товарами у жителей традиционно стали овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция. Среди непродовольственных товаров на первом месте цветы», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Больше всего торговых точек работает в следующих городских округах – Балашиха, Люберцы, Одинцовский, Подольск, Сергиево-Посадский и Химки.

Также Московская областная межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка с 2016 года дает предварительную оценку нестационарным торговым объектам перед включением в схемы размещения. За это время было рассмотрено свыше 17 тысяч предложений от органов местного самоуправления.

«В рамках заседаний мы рассматриваем все вопросы, касающиеся утверждения или внесения изменений в действующие схемы размещения нестационарных торговых объектов – включение новых площадок, изменение специализации объектов, исключение мест из схем. В текущем году особое внимание было уделено площадкам, расположенным вдоль автомобильных дорог, крупных вокзалов и станций», – подытожил Посаженников.