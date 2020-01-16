РИАМО – 16 янв. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил благодарность за проделанную работу правительству, которое накануне в полном составе ушло в отставку, передает Газета.ru.

Политик на своей странице «ВКонтакте» отметил, что работать «порой было очень непросто», однако была сформирована слаженная командная работа и члены правительства были те, на которых он опирался и которым доверяет.

«Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного», — написал Медведев.

Он добавил, что для реализации задач, поставленных президентов страны Владимиром Путиным, необходимы новые подходы.

15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин предложил теперь уже бывшему главе ФНС России Мишустину занять должность председателя правительства РФ после того, как Медведев объявил об отставке правительства страны. Большинство депутатов Госдумы поддержало кандидатуру Мишустина.

Медведев был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.