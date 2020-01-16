РИАМО - 16 янв. Лидерами по количеству расселенного аварийного жилья по итогам 2019 года в Подмосковье стали Богородский округ, Клин, Кашира, Сергиево-Посадский и Рузский округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«В общем счете по итогам предыдущего года в рамках госпрограмм в этих муниципалитетах расселено 466 аварийных помещений общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Новое комфортабельное жилья смогли получить 1206 граждан», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Больше всего жителей в 2019 году переселено в Богородском округе. 363 переселенца смогли переехать из 149 аварийных помещений площадью почти 5,2 тысячи квадратных метров.

На втором месте – городской округ Клин. Здесь переселены 328 граждан из 118 аварийных помещений общей площадью более 4 тысяч квадратных метров.

Третье место по итогам года заняла Кашира, в которой в рамках госпрограмм переселен 181 человек, проживавший в 68 аварийных помещениях площадью порядка 2,8 тысячи квадратных метров.

На четвертом и пятом местах – Сергиево-Посадский и Рузский округа. В этих муниципалитетах в новые квартиры переехали 170 и 164 человек соответственно. В Сергиево-Посадском округе удалось расселить 62 помещения площадью почти 2,4 тысячи квадратных метров, а в Рузском – 69 помещений общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.