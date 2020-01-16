РИАМО – 16 янв. Заседание Общественного совета при комитета Госдумы по культуре состоится 28 февраля, передает в четверг Газета.ru.

На заседание приглашены декан философского факультета МГУ Владимир Миронов, глава Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН Семен Экштут, кроме этого, заявлен музыкант Сергей Шнуров.

«Вопросы будем обсуждать не самые удобные. Пока в общих словах: болевые точки в отношениях между нынешним российским обществом и сферой культуры; как вернуть если не любовь, то уважение и доверие к деятелям культуры», — написала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на своей странице в Facebook.

Также собравшиеся обсудят, что требует изменений в рамках государственной культурной и информационной политики.