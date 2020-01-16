РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 янв. Активных жителей микрорайона Птицефабрика поселка Томилино подмосковных Люберец пригласили на экскурсию по стройке жилого комплекса «Новотомилино» 24 января, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Застройка ЖК «Новотомилино» вызвала широкий общественный резонанс среди жителей микрорайона Птицефабрика. Застройщик ЖК планирует расселить и снести 20 домов в микрорайоне. Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг провел встречу с жителями в местном ДК.

«24 января приглашаю активных жителей микрорайона Птицефабрика на экскурсию по стройке ЖК «Новотомилино», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что время встречи определят позже.