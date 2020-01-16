РИАМО - 16 янв. Суд оштрафовал магазин торговой сети «Перекресток» в подмосковном Красногорске за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ведомство провело в отношении магазина, расположенного на Подмосковном бульваре, дом 9, две проверки. В июле 2019 года были выявлены нарушения в хранении и реализации мясных продуктов. Тогда магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей. В октябре 2019 года в ходе очередной проверки выяснилось, что предприятие не исполнило предписания надзорного органа по устранению нарушений.

«В отношении АО «Торговый дом «Перекресток» был составлен протокол об административном правонарушении по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ и материалы дела направлены в Арбитражный суд города Москвы. Также было выдано повторное предписание об устранении выявленных нарушений», – отмечается в материале.

По итогам рассмотрения дела суд наложил в отношении магазина административный штраф в размере 300 тысяч рублей.