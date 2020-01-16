РИАМО - 16 янв. В филиалах ГАУ МО «Центрлесхоз» приступили к проверке всей техники, закрепленной за филиалами и пожарно-химическими станциями, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Мероприятие проводится в целях подготовки к пожароопасному сезону 2020 года, а также обеспечения работоспособности техники», – говорится в сообщении.

Проверку проводят специалисты ГКУ МО «Мособллес».

Всего с начала пожароопасного периода в 2019 году на территории Подмосковья было зарегистрировано 314 лесных пожаров на общей площади 1132,51 гектара, в том числе на площади 679,86 гектара, покрытой лесом.