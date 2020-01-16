РИАМО - 16 янв. Услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров Москвы за 2019 год воспользовались 115 тысяч человек, сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Хочу поделиться с вами результатами работы одного из самых популярных наших сервисов – Центра обеспечения мобильности пассажиров. С момента основания услугами ЦОМПа воспользовался почти 1 миллион человек! А в 2019 году инспекторы мосметро сопроводили более чем 115 тысяч пассажиров», — написала Темникова на своей странице в Instagram.

По ее словам, чаще всего за помощью обращались детские группы и люди с нарушениями зрения.

Процесс связи с инспекторами был упрощен. Для обращений была введена горячая СМС-линия.

«Вы всегда можете выбрать удобный вид связи - обратиться также по телефону поддержки, оставить заявку на сайте метро или в мобильном приложении «Метро Москвы». Мы рады стараться для вас», — заключила Темникова.