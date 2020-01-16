РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 янв. В подмосковных Люберцах создали рабочую группу по вопросам расселения 20 домов в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино в связи со строительством ЖК «Новотомилино», сообщил замглавы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Предстоящий снос домов в микрорайоне Птицефабрика и строительство ЖК «Новотомилино» вызвали широкий общественный резонанс. Большая часть жителей поселка выступила против сноса домов. В четверг глава горокруга Владимир Ружицкий провел в ДК микрорайона встречу с жителями, на которой обсудили все проблемные вопросы.

«Создана рабочая группа по переселению из данных домов. Она будет решать все спорные вопросы», – сказал Сыров.